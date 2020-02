Famiglie violente, chiediamoci il perché

Si è tenuto presso l’Ipseoa ‘Federico di Svevia’ di Termoli l’incontro sul tema della violenza in ambito familiare, argomento relativo al primo modulo del progetto Siae’ ‘I’m against it. Gli alunni dell’istituto hanno incontrato il Commissario Di Giorgio Gianluca, la Sovrintendente Panichella Antonella e il Viceispettore Melchionna Michele, tutti della Sezione Anticrimine della Questura di Campobasso. Gli esperti hanno introdotto l’argomento presentando la funzione istituzionale, i numeri recenti di quanto eseguito dalla questura rispetto a denunce o interventi sul territorio. È stato analizzato il ‘Codice Rosso’, percorso prioritario seguito dalle istituzioni per reati definiti ‘gravi e urgenti’. L’incontro, seguito da dibattito, si è focalizzato sul ruolo del web e sull’importanza prioritaria che la prevenzione continua ad avere nonostante il crescente numero di denunce registrato negli ultimi tempi. Gli alunni partecipanti al progetto sopracitato, in veste di attori e tecnici, hanno realizzato il primo dei tre cortometraggi previsti sotto la guida del regista Giandomenico Sale, della actor coach Gisela Fantacuzzi, del direttore della fotografia Fabio Manso e dell’assistente di edizione Elisa Amoruso, coordinati dalle referenti scolastiche professoresse Annarita Ferrante e Rosina Forchetti. Nei prossimi mesi seguirà la realizzazione degli altri due cortometraggi sul tema della violenza in ambito scolastico e del bullismo al femminile.