Bandiera Verde al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Presso la sala Promoteca in Campidoglio a Roma, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ieri mattina ha ricevuto dalla CIA – la Confederazione Italiana Agricoltori – il premio Bandiera Verde per l’Agricoltura per la sezione Agri-Park.Giunta alla sua XIX edizione, il premio Bandiera Verde è l’iniziativa che ogni anno riconosce il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori, come promotori del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale del Paese. Con tale premio vengono premiati enti locali, comuni, aziende agricole e agrituristiche che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio a anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo e nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio: “Questo riconoscimento al valore di tutela del Parco – ha commentato il Presidente del Parco Giovanni Cannata – rafforza le attenzioni che intendiamo rivolgere al sistema agroforestale e zootecnico nell’ottica dello sviluppo sostenibile”.