Si tratta del secondo caso in meno di un anno

Tanto spavento, questa sera (ore 21.30) nella centralissima Piazza Trotta a Toro. Per cause in corso di accertamento un contenitore per la raccolta differenziata, utilizzato dai tanti cittadini che abitano nel centro storico del paese, ha preso fuoco. In breve le fiamme hanno completamente avvolto il contenitore. Immediatamente sul posto sono arrivati il vice sindaco e poi il primo cittadino di Toro che hanno provveduto alle prime operazioni di spegnimento. Operazioni che sono state concluse successivamente dai vigili del Fuoco che sono prontamente arrivati sul posto e hanno domato le fiamme. Da accertare, adesso, le cause del rogo. Al momento ogni pista è aperta: potrebbe trattarsi di un corto circuito o di qualche rifiuto ma non è esclusa nemmeno la pista del dolo poiché si tratta del secondo contenitore che a Toro prende fuoco nel giro di pochi mesi.