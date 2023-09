Tragedia alla Sabino Esplodenti di Casalbordino: tra le 3 vittime dell’esplosione anche un molisano

Ancora un drammatico incidente nella fabbrica Sabino Esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti. Nella mattina di oggi, mercoledì 13 settembre, una violenta esplosione avrebbe provocato la morte di almeno tre persone per cause ancora in corso di accertamenti. La fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche è stata già teatro di un simile incidente nel dicembre del 2020 in cui persero la vita tre persone. E ancora nella stessa fabbrica nel 1992 era morto un 48enne ucciso dall’innesco di una spoletta e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un’esplosione. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale di Casalbordino e Guardia di Finanza e Protezione Civile. Tra le tre vittime anche un 40enne di Palata, Gianluca De Santis, che lascia la moglie e due bambini piccoli. Gli altri due operai sono di Lanciano e Casalbordino. Secondo quanto appreso, i corpi delle tre persone saranno recuperati nella giornata di domani.

“Siamo vicini alle famiglie dei 3 lavoratori, e chiediamo che si faccia rapidamente luce sulla dinamica di questa terribile sciagura, che colpisce tutti noi”. Lo ha dichiarato Giovanni Notaro, Segretario Generale della CISL Abruzzo-Molise, commentando l’incidente avvenuto a Casalbordino. “Dall’inizio dell’anno stiamo registrando in Abruzzo una pericolosa impennata degli incidenti, con troppi casi mortali. È ora di dire basta alle tragedie sul lavoro e dobbiamo fare un ulteriore sforzo sul fronte della sicurezza, per garantire e tutelare i lavoratori”.

«È ora di passare dalle parole ai fatti, non è più giustificabile questo continuo quotidiano macabro rituale dei lavoratori che muoiono andando al lavoro». È quanto ha affermato il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo. «È ora che le istituzioni di tutti i livelli prendano atto che non può continuare così ed è giunto il momento di istituire per legge il reato di omicidio sul lavoro. Questo sarà per la nostra organizzazione sindacale – ha concluso – un impegno costante e quotidiano a tutti i livelli per far cessare una volta per tutte questa vergogna in un Paese che si continua a considerare civile e industrializzato».