Il Molise nella morsa di Cerbero, l’anticiclone africano porterà picchi di oltre 35 gradi

La nuova settimana si aprirà all’insegna del grande caldo oltre che del bel tempo, fatta eccezione per qualche eventuale nuvola e precipitazioni di passaggio. Il Molise, come il resto d’Italia, finirà nella morsa dell’anticiclone africano Cerbero, così chiamato in riferimento al cane-mostro a tre teste menzionato da Dante nella Divina Commedia posto a guardia degli Inferi. L’ondata di caldo si distribuirà infatti in maniera diversa su tre zone d’Italia, ossia al Sud e Isole, al Centro e al Nord.

Considerando che veniamo già da giornate di alte temperature, queste ultime già da domani, lunedì, potrebbero diventare roventi per via della “bolla” di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa. Oltre all’estrema stabilità con tanto sole e assenza di precipitazioni significative, sono previsti picchi massimi di temperatura fino ad oltre i 35 gradi in Molise, soprattutto verso Isernia e Venafro e in alcune zone del Basso Molise e della costa. Anche Campobasso potrebbe arrivare a toccare i 35 gradi. Al Sud Italia, e in particolare sulle due isole maggiori, la colonnina di mercurio potrebbe superare i 40 gradi.

Da giovedì 13 luglio l’alta pressione perderà un po’ del suo smalto e l’ingresso di correnti d’aria più instabili potrebbe fungere da innesco per lo scoppio di temporali e grandinate, a partire dal Nord.