Eventi atmosferici avversi, prorogata la scadenza per le segnalazioni dei danni da parte dei comuni

Con determinazione dirigenziale n. 3365 del 03.07.2023, la scadenza del 3 luglio 2023 per la trasmissione delle segnalazioni dei danni subiti dalle imprese agricole a causa delle avversità in oggetto è stata prorogata al 15 luglio 2023.Pertanto, i Comuni interessati potranno trasmettere al Servizio Economia del Territorio, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità – Dipartimento II della Giunta Regionale – a mezzo PEC le segnalazioni ricevute, compilate esclusivamente attraverso il modello previsto, entro e non oltre il suddetto termine.