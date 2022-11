Seconda edizione della Half Marathon Provincia di Isernia – Città di Venafro: fissata la data 

È stata fissata per domenica 12 marzo 2023 la data della seconda edizione della Half Marathon Provincia di Isernia – Città di Venafro.

Nelle scorse settimane Massimiliano Terracciano e Agostino Caputo, presidenti della Faga Gioielli Atletica Venafro e della NAI, società organizzatrici della manifestazione, si sono riuniti per trovare una data che potesse risultare attrattiva per i podisti, soprattutto quelli del centro-sud, ma che potesse, altresì, evitare inutili conflitti con gare consolidate e che fanno numeri di spessore.

Il 12 marzo risponde a queste esigenze e la data è già stata inserita nel calendario Fidal del 2023; ora per gli organizzatori, forti anche dell’ottima riuscita della passata edizione, si attiva tutta la fase di marketing di ricerca delle sponsorizzazioni, nonché delle collaborazioni con gli enti locali.

Altro nodo da sciogliere è quello del percorso: sono già state inviate le dovute richieste di autorizzazioni, nella speranza che chi di competenza possa dare il proprio assenso o diniego per tempo onde evitare il ripetersi dei problemi dell’ultimo minuto che si sono presentati lo scorso febbraio.