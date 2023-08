Boxe, il molisano Gennaro Colangelo vince il “Brisbane – Golden Gloves”: i complimenti dei familiari

Dopo la vittoria nella categoria 71 kg all’Australian Club Championship 2023, il pugile molisano trasferitosi in Australia nel gennaio scorso, Gennaro Colangelo, ha conquistato il primo posto nell’Èlite Australian Championship 2023 e, da ultimo, il “Brisbane – Golden Gloves”, arrivano i complimenti a Gennaro da parte di familiari e parenti con un messaggio toccante e speciale: «Gennaro Colangelo è proprio il caso di dire non c’è due senza tre: complimenti per la nuova vittoria appena conquistata “Brisbane – Golden Gloves”. Ti auguriamo di continuare così dopo tanti sacrifici i frutti li stai raccogliendo complimenti da tutti noi che a km di distanza tifiamo per te».