Botti di capodanno, l’appello dell’assessore Colaci: “Termoli città che ama gli animali”

“Termoli è una città che ama gli animali, l’amministrazione comunale da tempo ha adottato un Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci invita tutti i cittadini a festeggiare il Capodanno in maniera responsabile tenendo conto del benessere degli animali.

“Se per alcuni i botti di Capodanno possono rappresentare un momento di gioia e svago anche se restano pericolosissimi per la pubblica incolumità, per gli animali rappresentano invece paura, terrore e nel tentativo di fuggire anche la morte. Sono tantissimi gli animali sia domestici che selvatici che ogni anno riportano danni fisici e psicologici a causa dei violenti rumori causati dai petardi e sono molti gli animali che nel tentativo di fuggire trovano la morte a causa di incidenti o infarti.

Chiunque possiede un animale in casa conosce perfettamente ogni sua reazione. Rispettiamo gli animali e l’ambiente. L’uso improprio dei petardi può provocare danni anche all’ambiente con l’aumento dell’inquinamento, alla sicurezza urbana e all’ integrità fisica soprattutto dei minori”.