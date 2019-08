Botte al pronto soccorso dopo una lite, intervengono le forze dell’ordine

Prima la lite in pieno centro a Campobasso e poi le botte al Pronto Soccorso

Una nottata movimentata quella appena trascorsa al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni due persone sarebbero arrivate per farsi curare a seguito, probabilmente, di una aggressione avvenuta poco prima nel pieno centro del capoluogo. Mentre attendevano il proprio turno sarebbero arrivate anche le altre persone che poco prima erano state coinvolte. Una parola per riaccendere la lite che è finita a botte anche al pronto soccorso. E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri e della Polizia per placare la situazione.