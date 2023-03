Studenti del Boccardi di Termoli in visita alla Casa circondariale di Larino: “Esperienza formativa”

“Entusiasmante”, “formativo”, ”positivo”, “eccezionale”, “inconsueto”. Questi i commenti che le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. Boccardi di Termoli hanno espresso sulla loro visita alla Casa circondariale di Larino, organizzata nell’ambito del progetto d’Istituto “Dentro il processo penale”. “Un grazie riconoscente alla Direttrice dott.ssa De Paola Antonella per averli accolti ed aver reso l’incontro un momento altamente formativo; alla dott.ssa Brigida Finelli Capo dell’area Giuridico-Pedagogica per aver sostenuto l’ iniziativa; al Sostituto Commissario coordinatore Lino Licursi, al Sostituto Commissario Giovanni Silvestro, all’Ispettore Matteo Del Re del Corpo di Polizia penitenziaria, per aver portato la loro esperienza lavorativa, tanto impegnativa sia dal punto di vista umano che professionale”.