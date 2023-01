Boss in incognito, Papa: un grazie di cuore a tutti i telespettatori (IL VIDEO)

In un videomessaggio postato su fb, i titolari dell’azienda Dolceamaro di Monteroduni ringraziano le migliaia di spettatori della trasmissione “Boss in incognito”, che li ha visti protagonisti nella puntata andata in onda la scorsa settimana, per l’affetto dimostrato.

L'imprenditore, travestito da semplice operaio, ha lavorato all'interno dell'azienda, premiando, di concerto con suo fratello Silvano, la laboriosità dei suoi dipendenti.