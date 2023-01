Boss in incognito, Claudio Papa su Rai2

Max Giusti torna da lunedì 9 gennaio in prima serata su Rai2 con “Boss in incognito”, il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Nel primo appuntamento di questa nuova stagione ad andare in incognito sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda, con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti, ha uno stabilimento che occupa una superficie di 8.000 mq, oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime fondamentali per la creazione dei confetti e delle pralinate al cioccolato, ed esporta le sue dolcezze in trenta paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro. Nel corso della puntata, Claudio Papa sarà in prima linea con i suoi collaboratori: Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato e dei confetti; Gianluca, con cui preparerà i coloratissimi macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato. Max Giusti, nei panni di Josè, lavorerà, invece, con Carmela al prodotto di punta dell’azienda: i confetti.