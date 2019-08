Bosco Mazzocca di Riccia: messe in campo interventi di valorzzazione e promozione del territorio

REDAZIONE

Entra nel vivo la settimana di ferragosto al Bosco Mazzocca di Riccia, appuntamento che richiama ogni anno centinaia di persone a trascorrere momenti di relax, sport e svago in un posto naturale classificato come SIC (Sito di Interesse Comunitario). Si informa a tal riguardo che sono attivi e fruibili i percorsi “Bosco delle Favole” e il “Percorso Mountain Bike” per vivere un’esperienza di attività fisica a diretto contatto con la natura. “Questa amministrazione” – dichiara l’assessore alle politiche forestali del Comune di Riccia Luca Coromano – “è particolarmente sensibile e attenta alla gestione e promozione delle aree naturali in chiave turistica e di valorizzazione della filiera legno energia al fine di creare anche nuovi sbocchi occupazionali. Il Bosco Mazzocca è un bene comune, legato alla storia e alla cultura del nostro territorio e la salvaguardia dello stesso dipende anche da come percepiamo, tuteliamo e gestiamo questo patrimonio che rappresenta il principale strumento nella limitazione del rischio idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici, nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, nella depurazione e regimazione delle acque.”