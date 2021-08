Boschi in fiamme a Roccasicura e Roccaravindola (VIDEO)

Due vasti incendi, in queste ultime ore, stanno interessando i territori di Roccasicura e Roccaravindola. Vigili del fuoco all’opera con due squadre e i canadair in entrambe le zone.

A Roccasicura il fuoco, divampato in un bosco a due km dal centro abitato, era stato domato dai Caschi Rossi, ma il forte vento ha riattivato le fiamme. Il rogo attualmente è nel bosco diretto verso il comune di Forli del Sannio, ma i Vigili del fuoco riferiscono che la situazione è sotto controllo.

Domato invece l’incendio a Roccaravindola, che era divampato lungo il fiume Volturno.