Boschi e pascoli montani, nasce in Molise il Consorzio Forestale del Matese

Il consiglio direttivo ha approvato un programma di attività biennale che prevede una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive

In risposta al bando ministeriale “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali” è nato in Molise il Consorzio Forestale Matese che riunisce proprietari di boschi e terreni, imprese con personale locale boschive e agricole, di lavorazione o trasformazione del legno, di prodotti del bosco o zootecnici.

Il consorzio forestale raggrupperà proprietari di boschi, pascoli montani e altri terreni, sia pubblici che privati, e sono finalizzati alla gestione collettiva, unitaria, tecnica e razionale delle proprietà.

In particolare, il Consorzio si pone l’obiettivo di gestire direttamente il patrimonio silvo-pastorale conferito in vista di un incremento e di una valorizzazione delle risorse forestali, ma soprattutto per la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico.

Il consiglio direttivo del C.F.M. riunitosi per la prima ha appena approvato una programma di attività biennale che prevede una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e il parallelo sviluppo di filiere produttive ad esso legate, conformemente agli orientamenti dell’Unione Europea. Certificazione forestale, ingresso in mercati energetici e dei certificati verdi sono le priorità che il CFM intende portare avanti.

Il progetto favorisce attività compatibili per la tutela dell’ambiente, suggerisce rimedi per contrastare il perdurante abbandono delle montagne, ed incentiva l’insediamento di nuovi residenti in grado di contribuire ad uno sviluppo armonico della comunità.

La gestione forestale è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da tecnici e operai forestali riuniti in forma consortile.

La gestione del patrimonio silvo pastorale sarà anche rivolta alla promozione turistica del territorio.

Il progetto intende inoltre creare una filiera per la commercializzazione dei prodotti delle aziende boschive, agricole e artigiane del Molise.

L’intera iniziativa è affidata alla presidenza del sindaco di Sepino Paolo D’Anello e le attività saranno dirette dal dottore forestale Stefano Vitale.