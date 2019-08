Borse di studio: tirocinanti molisani esclusi (SEGNALAZIONE)

«Volevo segnalare una circostanza di sicuro interesse: per un errore nella procedura di inoltro di alcune domande da parte della Corte d’Appello di Campobasso, i tirocinanti molisani che hanno svolto tirocinio nei tribunali di Isernia, Campobasso e Larino sono stati esclusi dalla graduatoria di assegnazione delle borse di studio. Vicenda analoga è stata subita dai colleghi di Salerno e in quel caso la stampa locale ha dato ampio spazio alla notizia». E’ quanto afferma un nostro lettore, avvocato, in una segnalazione alla nostra redazione.