Borse di studio, pubblicato l’avviso per gli studenti delle superiori. Tutte le informazioni da sapere

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Avvisi”, è stato pubblicato un “Avviso” che disciplina l’erogazione di borse di studio per l’anno 2021.

L’importo minimo erogabile per ogni singola borsa di studio è di euro 200, l’ISEE familiare previsto per richiedere il contributo è invece stato fissato in 10.632,94 euro.

Possono accedere al beneficio tutti gli studenti iscritti agli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado.

La domanda deve essere presentata entro le ore 13 del prossimo 12 maggio 2022.

Il modulo per presentare la richiesta (in allegato) puo’ essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Termoli all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it (sezione avvisi) oppure ritirato presso lo sportello ex Rieco in Piazza Martiri delle Foibe.

La richiesta può essere consegnata a mano allo stesso ufficio oppure inviata tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it entro la data indicata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli al seguente numero telefonico: 0875.712503/514 oppure inviare una mail a: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it