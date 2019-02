Borse di studio, al via le domande per accedere al contributo

CAMPOBASSO

Al via le domande per richiedere la borsa di studio per l’anno scolastico 2018/2019. Il contributo finalizzato a contribuire all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto, e all’accesso a beni e servizi di natura culturale, è concesso in base alla valutazione dell’indicatore Isee. Possono accedere al beneficio della borsa di studio, erogata mediante il sistema dei bonifici domiciliati, i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni delle scuole secondarie di II grado o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti nel Comune di Campobasso e appartenenti a famiglie il cui Isee non sia superiore a 10.632,94 euro. Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta scaricabile dal sito internet del Comune capoluogo o ritirabile presso le segreterie delle scuole di appartenenza, o presso il Comune. Entro e non oltre le ore 12 del prossimo 25 febbraio le domande di ammissione dovranno pervenire all’amministrazione comunale o direttamente consegnandole a mano negli uffici di Via Cavour o via email all’idirizzo reperibile sul’Avviso Pubblico presente sul sito web di Palazzo San Giorgio.