Borsa Internazionale del Turismo, Isernia convoca il Tavolo tecnico-programmatico

La vicesindaca Federica Vinci ha convocato, per il prossimo 3 marzo, alle ore 18, presso la Sala consiliare del Comune di Isernia, il Tavolo tecnico-programmatico dedicato alla creazione di una rete turistica intersettoriale, anche in vista della “Borsa Internazionale del turismo 2022”. La convocazione fa seguito all’Avviso pubblico dello scorso 3 febbraio, col quale si invitavano gli operatori del settore a manifestare il proprio interesse per partecipare alla Consulta del territorio sul turismo, nell’imminenza della BIT che avrà luogo a Milano dal 10 al 12 aprile prossimi.

«Grazie a tutte le imprese e gli enti del terzo settore che hanno espresso la manifestazione di interesse per la partecipazione e che riceveranno immediatamente la convocazione al Tavolo tecnico e programmatico – ha dichiarato Vinci –. Nel frattempo, chiunque vorrà partecipare direttamente alla BIT dovrà compilare e inviare, entro le ore 12 del 26 febbraio 2022, il modello di ‘manifestazione di interesse’ diffuso dalla Regione Molise e dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. Il modello è disponibile sul sito www.termoli.net.L’auspicio è che l’incontro del 3 marzo – ha aggiunto la vicesindaca – possa essere il primo di una lunga serie, per dare voce alle esigenze della nostra città e avviare una collaborazione tra il Comune e il territorio, così da poter accogliere al meglio i turisti e gli investitori, ma soprattutto per fare in modo che siano i nostri stessi cittadini i primi a godere di quanto riusciamo a creare».