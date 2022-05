Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia, la Regione sarà con gli operatori esteri a Salerno

Si tratta di un’iniziativa promozionale a vantaggio di startup, università e centri di ricerca con sede operativa nelle regioni del sud

La Regione Molise, che collabora con l’Agenzia ICE nella promozione del Piano Export Sud 2, rende noto che nell’ambito della Programmazione 2022 sarà organizzato un incoming di operatori esteri alla BIAT 2022, in programma dall’11 al 13 ottobre 2022 a Salerno. Si tratta di un’iniziativa promozionale a vantaggio di startup, università e centri di ricerca con sede operativa nelle Regioni del Sud Italia attive nei settori di: Bio & Healt Tech (comprese tecnologie per la salute); Green Economy (comprese tecnologie per l’ambiente); ICT (solo, senza digitale); Space Economy; Robotics & Automation (automazione e robotica); Tecnologie per le Smart City. All’appuntamento salernitano, rivolto sia al mondo imprenditoriale che a quello scientifico-accademico, si può aderire entro il 31 maggio 2022.