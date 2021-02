Borgo Sud: Sabrina Lembo incontra Donatella Di Pietrantonio

L’ultimo libro di Donatella Di Pietrantonio l’ho letto in un giorno, sotto un albero di mimose che era già fiorito. Borgo Sud, edito da Einaudi, è uno di quei testi che non permettono distrazioni, interruzioni o lettori poco attenti. L’autrice continua la storia intrapresa nel L’Arminuta (Premio Campiello 2017, Einaudi editore)con quella stessa intensità emotiva a cui ci ha ormai abituati. Borgo Sud, si presenta, in realtà – come un romanzo autonomo, che cattura il lettore dalle prime pagine e non lo lascia andare neanche a libro terminato, ma anzi, gli impone una successiva e più profonda riflessione nei pensieri e nell’anima.

E’ con questa intensità di sentimenti che incontro Donatella Di Pietrantonio, ed è cosi che la presento a voi lettori.

SL: Perché questo titolo e cosa rappresenta Borgo Sud?

DDP: Borgo Sud è la parte a destra del fiume Pescara, è il quartiere marinaro, uno dei più antichi. Più che un quartiere, io lo considero un paese dentro la città che corre. Non lo conoscevo prima di iniziare questo giro di documentazione, alla ricerca di un posto dove ambientare una parte del mio romanzo, e soprattutto dove spostare il personaggio di Adriana, che non poteva stare nelle vie dello shopping e più ricche della città. Così, girando, ho scoperto questo quartiere popolare, abitato da una comunità di pescatori unita e coesa. Sono stata accolta con grande ospitalità e umanità, e mi sono innamorata del borgo. La cosa che più mi fa piacere è che, dopo l’uscita di Borgo Sud, anche altre persone sono andate lì, dopo la lettura del romanzo e hanno scoperto questo luogo. Proprio questa settimana su Vanity Fair sono uscite, insieme a un mio articolo, delle foto meravigliose che ha scattato un grande fotografo come Stefano Schirato.

SL. Si può, quindi, considerare la cultura ancora come lo strumento di divulgazione e la chiave di un riscatto sociale?

DDP: Credo di sì. Ci credo molto. E’ grazie allo studio e al sostegno della mia famiglia che mi ha garantito l’istruzione, che mi sono emancipata da quello che sarebbe stato un destino già scritto: chi nasceva negli anni ’60, in una famiglia contadina, doveva restare in quel mondo. Quello che ci si aspettava da una donna di quegli anni era che sposasse un piccolo proprietario terriero, che frequentasse al massimo fino alla scuola media e che restasse lì. Così, anche la protagonista di Borgo Sud ha come strumento del suo riscatto lo studio, è grazie allo studio che costruisce una carriera di docente universitaria importante. Certo, non è lo studio a guarirla da tutte le ferite profonde, i traumi che ha patito durante l’infanzia e l’adolescenza, non sarà questo a ripagarla di quanto subìto, ma sicuramente è grazie allo studio che ha una vita economicamente più piacevole, un possibilità in più di elaborare quello che ha vissuto. Credo, poi, nella cultura come mezzo di riscatto per i luoghi in cui viviamo, specialmente i nostri luoghi, l’Abruzzo e il Molise. Noi dovremmo fare della cultura e della bellezza del paesaggio un volano dell’economia. Se riuscissimo ad avere un minimo della cura che hanno nel nord Europa, potremmo vivere solo di quello, solo di bellezza. Per poterci riuscire è necessaria una visione dall’alto, anche politica.

SL: L’Abruzzo e il Molise, due sorelle- gemelle, due territori belli, ma anche molto difficili in cui vivere, soprattutto per chi ha avuto la possibilità di formarsi al di fuori di essi e poi ha deciso di ritornare. Borgo Sud, come del resto L’Arminuta, è un romanzo del ritorno: i personaggi si allontano, vanno via, poi ritornano nei luoghi d’origine. Quanto è necessario il ritornare, il riappropriarsi dei luoghi, delle persone che appartengono a quel passato della nostra vita, ma che in parte continua ad essere il presente?

DDP: I conti con il passato è necessario farli. Borgo Sud può essere considerato proprio un romanzo del ritorno. Nella lunghissima notte insonne che la protagonista trascorre in un albergo a Pescara, c’è proprio questo esercizio della memoria, che dal presente va a ripescare pezzi di vita sua, della sorella Adriana, dei loro mariti, dei loro matrimoni, e lo fa come opera la memoria: in disordine, non seguendo una linea regolare del tempo, ma ripescando frammenti di vita. Questo confronto è indispensabile per ognuno per tenere saldi i piedi nel presente. Il presente si nutre continuamente del passato e si proietta verso il futuro. Questa dinamica avanti- indietro è assolutamente necessaria. Il ritorno anche nei nostri luoghi è indispensabile, come nelle nostre terre che sono belle, ma anche difficili. Il ritorno di chi è andato via, di chi è stato fuori, che ha visto e sperimentato altrove, è indispensabile per poter riportare queste esperienze, ma anche semplicemente un occhio che si è nutrito di altro. Ed è proprio questa esperienza di chi va via e sceglie di ritornare che è particolarmente preziosa, per poter investire- poi- sul futuro dei nostri luoghi, non tanto e non solo in termini economici, quanto in termini di investimento emotivo, affettivo. Un investimento d’amore, anche della fantasia nell’immaginare un futuro.

SL: Borgo Sud può definirsi il romanzo di Adriana? Anche se non è la protagonista, la sorellina ribelle che abbiamo conosciuto ne L’Arminuta, è qui un personaggio impulsivo, che si è presa il suo spazio, finendo forse per essere il personaggio più riuscito.

DDP: Adriana è un personaggio molto caro alle lettrici e ai lettori, perché diversamente dalla sorella che è più costruita, razionale e riflessiva, Adriana è esattamente il contrario: impulsiva, istintiva, viscerale, si butta in tutte le situazioni senza calcolare le conseguenze, a volte incoscientemente, spesso generosamente. E’una persona che si dà molto e soprattutto che ha una straordinaria intuizione, una specie di potere, che è quello di svelare la verità. Adriana getta uno sguardo su quello che la circonda e subito riesce a mettere in evidenza le contraddizioni, questo lo fa anche con il matrimonio della sorella, apparentemente perfetto. E’ proprio con l’arrivo di Adriana che l’unione tra l’arminuta, e Piero comincerà a dimostrare qualche crepa e scricchiolio.

SL: Per quale motivo non viene mai svelato il nome dell’arminuta, né nel precedente romanzo, né in Borgo Sud? Sicuramente non è una scelta lasciata al caso.

DDP: Mi è capitato già nel primo romanzo di scrivere a lungo e poi accorgermi che non avevo dato il nome al personaggio, e allora mi sono chiesta il perché. Ha a che fare con il grande tema dell’identità. L’arminuta è una ragazzina che a tredici anni scopre di non essere realmente la figlia di chi l’ha cresciuta. I genitori informalmente adottivi le dicono che lei è nata in un’altra famiglia, in un altro posto ed è lì che deve tornare. Lei perde completamente i suoi punti di riferimento, non sente più di appartenere a nessuno, né a questa coppia che l’ha cresciuta, ma nemmeno alla famiglia a cui viene restituita e di cui non sa niente, perché l’hanno data via ancora lattante. Per cui, avendo tutto questo problema con l’appartenenza, ha anche un grande problema con l’identità, con la costruzione della propria identità. E’ per questo che ho deciso di lasciarla senza il nome, perché mi sembrava molto più forte e significativo il soprannome che le viene attribuito in paese, l’arminuta, la ritornata, a sottolineare la sua estraneità, la sua differenza rispetto ai ragazzi del paese.

SL: Nei suo romanzi ricorre spesso la tematica della sofferenza nelle varie sfaccettature: il vuoto, la malattia, la morte, la distanza, l’abbandono, la violenza. Tutte tematiche, che pur facendo parte della vita e – quindi – ordinarie, creano spesso nel genere umano sconforto, ferite,mancanze incolmabili. Nelle sue pagine, invece – da come vengono narrate queste tematiche – traspare una consapevolezza analitica, anche attraverso l’uso delle parole scelte, mai ridondanti, sempre precise, dettagliate, che non lasciano il lettore nell’angoscia e nell’avvilimento. Il suo stile, che è stato definito anche crudo, amaro, è molto diretto, asciutto, lineare. Personalmente, lo trovo estremamente esatto, giusto, essenziale. Mi piace tanto la sua capacità di sottrarre al massimo e quindi di dare alla parola una sua rilevanza autonoma. Da dove le arriva questa consapevolezza analitica di raccontare le cose con una precisione di stile, come un fatto?

DDP: Sicuramente vivendo in prima persona le esperienze dolorose, che poi appartengono a tutti. Prima o poi , nella vita, tutti facciamo i conti con il dolore o con situazioni dure. Personalmente, reagisco con fermezza. Anche se dentro soffro, piango e mi dispero, cerco di essere ferma nell’affrontare anche gli aspetti pratici delle esperienze dolorose. Un po’ forse viene anche dal tipo di studi e dal lavoro che faccio. Quando un medico si trova in un situazione clinica difficile, non può farsi prendere dall’emotività, deve fare appello alle sue conoscenze, mettere da parte le paure, i dubbi e agire al meglio. Probabilmente, io cerco di fare questo anche con la scrittura.

SL: C’è in effetti, una necessità di “toglierci le etichette” che inevitabilmente la società ci attribuisce. Esiste una Donatella Di Pietrantonio scrittrice e una Donatella Di Pietrantonio odontoiatra. Come si incontrano e come si conciliano questi due mondi, apparentemente, distanti tra loro?

DDP: Quando nella vita ci si dedica per lavoro o per passione ad ambiti anche molto diversi tra loro, credo sia inevitabile che questi mondi, poi, comunichino tra di loro. Per quanto possa sembrare incredibile, anche il mio lavoro di scrittrice comunica con quello di odontoiatra. Quando lavoro in studio, può capitare che mi venga in mente quella parola, che magari non mi veniva in mente mentre ero di fronte alla tastiera. Oppure mentre scrivo, mi viene in mente quella tale battuta che mi ha fatto un bambino mentre lavoravo, e magari quella stessa battuta filtra tra le righe e la riporto nella scrittura. Riguardo a come sono nate queste due attività così diverse, sicuramente sarebbe nata prima la scrittrice. Io ho iniziato a scrivere da bambina, ma non ho poi avuto il coraggio. Quando si trattava di scegliere cosa studiare all’università, io non ho neanche provato a dirlo ai miei genitori che avrei voluto studiare letteratura o giornalismo o letterature straniere (questo mi sarebbe piaciuto ancora di più). Perché in una famiglia contadina sarebbe stato difficile spiegare. Ho messo, quindi, da parte quello che più sentivo come la mia più profonda appartenenza. La mia vita vera l’ho accantonata e mi sono avviata verso una professione più rassicurante e più comprensibile per i miei genitori. Ho custodito la scrittura come un esercizio solitario e quasi colpevole. Però, poi, alla lunga la scrittura non mi dava pace, da qualche parte è riemersa e ho capito che era il momento di provarci. Avevo quasi cinquant’anni.

SL: Un’ultima domanda, prima di salutarci. Dopo L’Arminuta e Borgo Sud c’è la speranza di vedere un terzo romanzo su questo filone?

DDP: No, questa volta sento di aver chiuso con questi personaggi. Non è una decisione meditata e razionale, ma se comincia a venirti un’altra idea che ti porta via, vuol dire che tu hai finito con quella storia.

Sabrina Lembo