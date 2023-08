Borgo in Festa a Petrella: un’esplosione di tradizione e creatività

L’appuntamento è per il 13 agosto, quando Petrella Tifernina si trasformerà in un caleidoscopio di sapori, suoni e colori

Petrella Tifernina, un pittoresco borgo incastonato tra le colline dell’entroterra molisano, si prepara a dare il benvenuto a un evento annuale tanto atteso quanto coinvolgente: “Borgo in Festa”. Organizzato sotto la sapiente guida della Pro Loco locale, questo evento trasforma il centro storico del paese in una vivace cornice per una festa che celebra le radici culturali e gastronomiche della regione.

L’anima dell’evento risiede nell’affascinante tradizione delle “cantine”, spazi dedicati in cui vengono presentati i piatti della cucina tradizionale, ma con un tocco di creatività che rende ogni esperienza unica. La particolarità di Petrella Tifernina risiede nell’animazione di ogni cantina, curata da gruppi locali che mettono in mostra la loro creatività, partendo da un tema comune. L’entusiasmo e l’estro che emanano da queste cantine aggiungono una dimensione unica all’evento.

Un punto focale indiscusso del centro storico è la maestosa Chiesa di San Giorgio Martire, che per l’occasione aprirà le sue porte ai visitatori fino a tarda sera. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia e nell’architettura di questo luogo sacro, arricchendo ulteriormente l’atmosfera incantata della festa.

L’animazione musicale, un elemento imprescindibile di “Borgo in Festa”, è affidata al rinomato gruppo locale “I Recu’CCe'”. Questo gruppo regala al pubblico ogni anno una sorpresa musicale che rende l’evento ancora più coinvolgente e memorabile. La musica diventa il collante che unisce le tradizioni alla contemporaneità, creando un’esperienza coinvolgente per tutti i presenti.

L’appuntamento è per il 13 agosto, quando Petrella Tifernina si trasformerà in un caleidoscopio di sapori, suoni e colori. I piatti tipici, il vino prelibato, le note musicali e l’atmosfera vibrante accoglieranno i visitatori in un abbraccio caloroso di cultura e divertimento. “Borgo in Festa” è molto più di un semplice evento: è un’opportunità per immergersi nell’anima di un paese e condividere la gioia di una comunità che si unisce per celebrare le sue radici e il suo futuro.