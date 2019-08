“Borgo in Festa”, a Petrella Tifernina la nona edizione

Stasera dalle 20 a Petrella Tifernina si terrà la nona edizione di “Borgo in Festa”. Questa manifestazione nasce dalla collaborazione della Pro loco con i giovani del paese e del gruppo folkloristico “I Recu’cce”. Per una notte il centro storico sarà animato da gruppi di giovani che faranno una vera e propria gara per allestire la cantina più bella. Da sfondo, la bellissima Chiesa di San Giorgio Martire XII secolo, monumento Nazionale e le esposizioni degli artigiani molisani. Il visitatore potrà fermarsi nelle 10 cantine e gustare il vino offerto dagli osti e degustare un piatto tipico di Petrella. All’ingresso sarà consegnato un kit che comprende un bicchiere di terracotta e la mappa che vi guiderà in questo percorso gastronomico. A rendere tutto più magico è l’entusiasmo dei giovani, prezioso ingrediente di tutte le pietanze.