Borgo diVino ad Oratino, gusto e bellezza a passo lento e calice alla mano

Presentato oggi alla Camera di Commercio a Campobasso l’evento itinerante che per la prima volta farà tappa in Molise dal 1° al 3 settembre abbracciando i turisti nei borghi più belli con i loro vini migliori

I vini migliori e le eccellenze enogastronomiche incastonati nei vicoli, nelle rocce e negli scorci di terra e di mare riscoprendo ed esplorando i territori a passo lento e calice alla mano. Si terrà dal 1° al 3 settembre prossimo ad Oratino, la prima tappa in assoluto in Molise, l’evento “Borgo diVino in Tour” promosso dall’associazione “I borghi più belli d’Italia” ed organizzata da Valica, la prima tourist market company italiana in collaborazione con il consorzio “Ecce Italia” e la Camera di Commercio del Molise in qualità di main partner istituzionale.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina, lunedì 28 agosto, nella sede dell’Ente camerale a Campobasso con il presidente, Paolo Spina; il sindaco del Comune di Oratino, Loredana Latessa; il consigliere delegato al turismo, cultura, rapporti con i Borghi più belli d’Italia e con Enti sovracomunali, Roberto De Socio; il presidente del Consiglio comunale di Macchia d’Isernia, Michele Mariani, e il responsabile dei rapporti istituzionali “Borgo diVino in Tour” e direttore del gruppo Valica, Filippo Massimo. L’evento coinvolgerà circa 30 cantine sia del territorio (il Molise è l’unica regione che ha portato e porterà i propri vini durante le 15 tappe complessive del tour che terminerà in Umbria dal 13 al 15 ottobre) sia delle altre regioni in un percorso di degustazione dove i visitatori avranno l’opportunità di scoprire più di cento eccellenze enologiche del Made in Italy.

“L’enoturismo è un comparto in forte crescita – ha sottolineato il presidente Spina – e rappresenta una potenziale attrazione per una particolare categoria di turisti, i cosiddetti wine lovers. Il binomio tra natura ed enogastronomia è esattamente la visione che la Camera di Commercio ha per il turismo della nostra regione. Il settore vitivinicolo – ha concluso il numero uno della Cciaa – potrebbe diventare una nuova frontiera integrata dell’accoglienza, dal mare all’entroterra, dalle vigne ai centri storici per una regione che non può che trarre benefici naturali da questa innovativa tendenza”. (adimo)