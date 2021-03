“Borgo dei Borghi”, Trivento rappresenterà il Molise al Concorso Rai

di Salvatore Cappabianca

Sarà Trivento a rappresentare il Molise nello speciale concorso Rai il “Borgo dei Borghi”. Il contest Rai giunto alla sua ottava edizione, Domenica 4 aprile eleggerà il “Borgo dei Borghi” 2021. I borghi in gara sono 20, uno per ogni regione d’Italia.

Da nord a Sud, passando per le isole, l’Italia delle piccole comunità si sfida a suon di arte, cultura e tradizioni. La località vincitrice verrà svelata e premiata in diretta nazionale su Rai 3, nella serata di Pasqua (4 Aprile). Madrina dell’evento Camila Raznovich (conduttrice Kilimangiaro) che, ormai da diversi anni, porta le più belle località del mondo sugli schermi delle famiglie italiane. Per l’occasione, ci sarà una commissione d’eccellenza composta da esperti di storia, tradizioni, culture e cucina. Presenti tra i giurati Rosanna Marziale (chef stellata e conduttrice tv), Mario Tozzi (geologo e conduttore tv) e Jacopo Veneziani (Professore di Storia dell’arte).

A differenza di molti altri borghi, Trivento può vantare delle origini millenarie. Tra le sue mura, con il susseguirsi dei secoli, si sono avvicendati diversi popoli. Dai Sanniti ai Romani, fino agli Angioini, ognuno di questi ha contrassegnato architettonicamente la propria presenza a Trivento.

Chi giunge a Trivento, non può non notare l’avvolgente scalinata di 365 gradoni, che solca il borgo e conduce alla parte alta del paese. In questo scenario risplendono, come delle perle incastonate nel borgo, la Cattedrale di Santi Nazario, Celso e Vittore, la Chiesa di San Nicola e il Palazzo Comitale.

Prima di Trivento, Sepino, Oratino, Frosolone, Fornelli, Vastogirardi, Bagnoli del Trigno e Castelpetroso sono le altre località molisane che, dal 2013, hanno trovato menzione in questo concorso nazionale. Delle presenze, quest’ultime, che dimostrano l’immortale e indiscussa bellezza del patrimonio paesaggistico molisano.

La partecipazione di Trivento al contest Rai è un ulteriore iniezione di fiducia, in vista della stagione estiva ormai alle porte. Una stagione che, stime alla mano, potrebbe far registrare una presenza turistica di oltre 1 milione di utenti. Un dato che qualora trovasse riscontri nei prossimi mesi estivi, potrebbe dar seguito alla performance turistica del 2020. Con numeri che incoronerebbero il turismo come il settore trainante per la ripresa post Covid-19.

Ad oggi, è indubbio l’aumento di considerazione della nostra Regione, nel panorama turistico nazionale. Un incremento alimentato dall’esposizione mediatica, in chiave turistica, che la nostra Regione ha ricevuto negli ultimi mesi. Non a caso, solo poche settimane fa, diverse località e attrazioni molisane venivano menzionate dal FAI, nell’ambito del concorso i “Luoghi del Cuore”.

Seppur in questo momento la nostra Regione è alle prese con ben altre priorità, che devono essere soddisfatte e risolte in maniera adeguata e tempestiva. Ci si augura che, ad emergenza rientrata, questa considerazione turistica del Molise, possa essere capitalizzata al meglio anche dalle istituzioni Regionali. In modo tale, da far diventare la nostra Regione una meta ricettiva pronta ad accogliere diversi target turistici.

In attesa della bella stagione, non ci resta che augurare la miglior sorte alla cittadina di Trivento.