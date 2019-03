Borgo antico, nulla di fatto. I commercianti del centro storico chiedono più attenzione

«Come associazione ci ritroviamo dopo aver aspettato per diversi mesi, nella speranza di veder realizzate una parte delle nostre proposte ed idee per rivitalizzare il nostro borgo antico, a dover constatare che ciò non è assolutamente avvenuto e che siamo nella medesima situazione di più di un’anno e mezza fa, tempo della nostra costituzione e presentazione all’amministrazione di un programma di proposte semplici e più complesse per poter rivitalizzare il centro storico. – scrive l’Associazione commercianti ed artigiani centro storico Isernia.

Una piccola apertura – prosegue la nota – è stata lo spostamento della sede di infermieristica dalla vecchia asl alla più appropriata sede di via Mazzini, ciò avvenuto anche grazie alle nostre continue insistenze e ad aver anche senza essere nessun movimento politico, intrapreso rapporti con curia, regione e comune stesso.. per il resto il nulla… ad esempio dalla semplice riapertura dei bagni pubblici alla riorganizzazione dei mercati settimanali, al sollecitare la regione perché inizino i lavori di ristrutturazione di Palazzo Jadopi, al decoro, al riportare uffici pubblici, una postazione di polizia municipale per meglio gestire problematiche esistenti e quant’altro, tutto ciò inserito nel prima citato programma di proposte ed idee per la rivitalizzazione del centro storico che l’amministrazione possiede.

Al momento si ha la sensazione che i problemi di questa cittadina siano l’installo delle soste a pagamento oppure il ruolo di chi debba essere il Presidente del consiglio, sincerante problemi futili e che poco possono migliorare la vivibilità dei cittadini… e per questo torniamo a chiedere per l’ennesima volta che si prenda in considerazione il nostro operato frutto di numerosi incontri tra noi commercianti ed artigiani che desiderano e si battono solo per il Bene di questa città e del meraviglioso borgo antico».