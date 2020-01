Borgo al buio con pioggia e vento, trovato il problema. A breve la soluzione

Annunciata dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. «A breve la sostituzione di alcuni pozzetti che tendono ad allagarsi»

Una problematica che per intere settimane ha reso difficile la vita ai residenti del Borgo Vecchio di Termoli: non appena, infatti, le condizioni meteo evolvevano al peggio l’illuminazione all’interno della zona antica della città semplicemente si “spegneva”. Presto, però, i cittadini potranno tirare un sospiro di sollievo. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti con un pizzico di orgoglio. «Siamo riusciti a capire da dove deriva il problema per cui ogni volta che piove o tira vento l’illuminazione all’interno del Borgo Vecchio si spegne». Una problematica non da poco considerando che la zona antica della città, così come gran parte di Termoli, è solita ad essere “spazzata” da freddo e vento che rendono la vita sicuramente non facile. Adesso, quindi, «tra le reperibilità, le feste e i turni dell’Enel siamo riusciti ad individuare la causa del disservizio che si ripete puntualmente». A determinare il black out della corrente, infatti, alcuni pozzetti che sono soliti allagarsi con le intemperie. L’intervento, quindi, dovrebbe comportare a stretto giro «la sostituzione di alcuni interruttori e pozzetti che hanno problemi di messa a terra e acqua e che facilmente avviene lo stacco della tensione».