Borghi più belli d’Italia: ancora poche ore per sostenere Monteroduni, unico paese del Molise in gara

E’ possibile votare sino alle 23.59 di domenica 26 marzo

Ancora poche ore per votare Monteroduni, unico paese del Molise in gara nell’appassionante sfida tra i borghi più belli d’Italia, il concorso di Kilimangiaro che mette a confronto i comuni italiani.

Una gara tra paesaggi e scorci mozzafiato, tradizioni vive e capacità degli abitanti di dare lustro al proprio paese. Un viaggio attraverso 20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria. Dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest per incontrare gli abitanti felici e fieri del proprio paese che si sono mobilitati come non mai per raccontare i loro Borghi storici.

In Molise è proprio il piccolo centro in provincia di Isernia a concorrere per la vittoria finale. Ed è ancora possibile sostenerlo, fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, esprimendo il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

La giuria di esperti 2023 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.