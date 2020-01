Borghi ed eccellenze, Il Sole 24 Ore dedica una pagina al Molise

«Per il New York Times la regione è il meglio, proprio come Parigi e la Mongolia»

Una pagina dedicata al “nostro” Molise e alle sue eccellenze: a dare spazio alla regione più giovane d’Italia oggi, domenica 19 gennaio, è Il Sole 24 Ore.

In un lungo articolo vengono elogiati i paesaggi incontaminati, la natura, la storia della nostra regione e i sapori e “i luoghi dell’anima” poco conosciuti anche dagli italiani stessi.

Una regione, la nostra, che proprio di recente è stata inserita dal New York Times nella sua lista delle 52 destinazioni da visitare nell’anno che si è appena aperto. Il Molise «è la scelta ideale per chi è in cerca di un’Italia “al tempo stesso tradizionale e incontaminata”: aree archeologiche come Saepinum, le coste pulitissime e le montagne che hanno fatto da sfondo al cammino della transumanza iscritto l’anno scorso nelle liste dell’UNESCO, sono alcuni degli elementi che hanno ispirato la scelta».