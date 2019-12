Borghi d’Italia, il Molise protagonista su Tv2000

È dedicata a Fornelli, in provincia di Isernia, l’ottava puntata stagionale di Borghi d’Italia, in onda su Tv2000 (canale 28 del Dt e 157 di Sky) sabato 28 dicembre ore 14.25. Il Comune, inserito negli itinerari dei borghi più belli d’Italia e nelle città dell’olio, mostra ancora le caratteristiche di borgo cinto da mura con torri circolari di vedetta. Il castello, ristrutturato nel XVII-XVIII secolo, si presenta come un palazzetto fortificato con due torri laterali e un portale monumentale di accesso al paese. Nel corso del programma interviste al sindaco, al parroco e agli altri protagonisti della vita cittadina. Tra i luoghi più importanti del comune: il centro storico, edificato in pietra viva, la chiesa Madre, le altre chiese e lo storico frantoio intitolato a San Pietro Martire. Inoltre completano il tour i piatti tradizionali, i dolci tipici e l’eccellente olio locale, poi le manifestazioni, il dialetto, ma soprattutto la “Piccola Bottega di Fornelli”, un macro allevamento di asini che nasce dall’idea di dare nuova luce a questo splendido animale, utilizzato nella pet therapy (onoterapia) ma anche in programmi di benessere o ludico – didattici per le scuole e i campi estivi.