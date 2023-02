Boomerang, gli illusionisti della Danza al Teatro Savoia

Per il sesto sold out consecutivo della Stagione del Teatro Savoia, giovedì 9 febbraio alle ore 21,00 di scena la compagnia RBR Dance Company Illusionistheatre, che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente. Sul palco una nuova produzione dal titolo “Boomerang gli Illusionisti della Danza”: un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano.

“RBR Dance Company Illusionistheatre” è il nome scelto dai coreografi Cristiano Fagioli e Cristina Ledri per la compagnia di danza che hanno fondato nel 1999, porta al proprio interno il nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn a Manhattan, un itinerario che i due hanno percorso nel periodo della loro formazione. È dunque un ricordo e un omaggio ai grandi maestri e luoghi della danza contemporanea. Da quel 1999 la compagnia ha fatto molta strada, conquistandosi fama e attenzione in Italia e all’estero, numerosi premi e importanti riscontri.

Il gruppo nelle stagioni recenti si è dedicato con passione ad un tema insolito per il mondo della danza, ma che è davvero essenziale trattare: quello della sensibilizzazione al rispetto ambientale. Da tale riflessione germina anche “Boomerang gli Illusionisti della Danza”, uno spettacolo supportato da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso magistrale di luci e da musiche evocative, che cattureranno letteralmente lo spettatore “in un viaggio che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per comprendere come ad ogni nostra decisione o azione, consapevole o meno, ne corrispondono di uguali e contrarie anche quelle che mettiamo in atto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo”.