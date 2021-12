Boom terze dosi: lunghe code e disagi a Campobasso e Termoli (FOTO)

Il super afflusso di gente nei centri vaccinali ha fatto registrare file lunghissime e tempi di attesa infiniti

Il Molise continua a rispondere molto bene alla terza dose tant’è che sono centinaia e centinaia le prenotazioni per il vaccino anti-Covid. C’è però il rovescio della medaglia per coloro i quali in questi giorni si stanno recando nei centri vaccinali molisani.

Il super afflusso di gente fa registrare file lunghissime e tempi di attesa infiniti soprattutto a Campobasso e Termoli così come si evince dalle foto scattate questa mattina, giovedì 2 dicembre. Al Cardarelli, addirittura la fila arriva all’esterno della struttura e l’attesa si complica a causa del freddo.

Certamente l’introduzione del Super Green Pass ha accelerato le richieste di vaccino insieme alla riduzione dell’efficacia della protezione con il passare del tempo e quindi all’anticipo del richiamo ad almeno cinque mesi dopo la seconda dose ma è pur vero che dover ancora affrontare lunghe file rimane ancora un grande inconveniente.