Boom di visite per Il Quotidiano del Molise: partenza sprint

E’ stata una settimana, la prima del nuovo corso del Quotidiano del Molise, straordinaria. Abbiamo registrato dei numeri incredibili. Quasi 300mila accessi in sette giorni, con il picco venerdì: 100mila accessi in un solo giorno. I video della protesta dei cittadini davanti al consiglio regionale hanno superato le 150mila visualizzazioni sulla nostra pagina Facebook. Ci avete inondato d’affetto e avete dimostrato che il punto di riferimento dell’informazione regionale resta Il Quotidiano del Molise.

Tanti progetti futuri e un nuovo modo di comunicare. Saremo in strada per raccontarvi, 24 ore su 24, quello che succede nella nostra regione. Nuovi mezzi, nuove tecnologie, nuove piattaforme, ma il lavoro del giornalista resterà quello di sempre. Vi racconteremo, sempre in modo critico e analitico, i fatti del Molise: politica, cronaca, attualità, cultura sport e tanto altro. Più spazio ai fatti, ai commenti, foto, video e interviste, restando, però, sempre cani da guardia e mai da salotto. Quello che cambia sarà che la comunicazione non solo sarà in tempo reale, ma soprattutto interattiva. Sarete voi cittadini, e lo state già facendo in tanti, a comunicare con noi. Segnalazioni di cronaca o semplici lamentale su cosa non va nel vostro territorio. I vostri messaggi saranno attentamente analizzati dalla redazione che verificherà le informazioni prima di veicolarle. Questo continuerà ad essere un alto tratto distintivo. La nostra sarà una lotta senza quartiere alle fake news, il male assoluto della nuova era social, di questo potete stare certi. Segnalazioni che potete inviarci sia attraverso Whatsapp al 320 1122791, numero dal quale ricevete anche i messaggi quotidianamente con tutte le news, sia attraverso i messaggi della pagina Facebook.

Inchieste, approfondimenti e reportage caratterizzeranno il nuovo corso. E poi ancora trasmissioni televisive di approfondimento politico, culturale e sportivo. E ancora edizioni quotidiane di telegiornali e tanto altre. Non scopriamo tutte le carte ma per ora vi ringraziamo dell’affetto dimostrato sia a parole, sia con i fatti, visti i numeri stratosferici di questa prima settimana del nuovo corso. Vi chiediamo, infine, di continuare a starci acconto e di partecipare attivamente alla nuova era dell’informazione regionale.

Il grazie a voi cittadini e lettori e i programmi a breve e lungo termine dal direttore responsabile de Il Quotidiano del Molise Giuseppe Rocco e dal direttore editoriale Mimmo di Iorio nel video in alto.