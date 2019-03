Boom di visitatori per “Campobasso in Fiera”

Oltre 15mila le presenze registrate domenica 3 marzo al consueto appuntamento con “Campobasso in Fiera”. «Un appuntamento – come spiega il presidente di ANVA Confesercenti di Campobasso, Anna Valente – che nonostante i tanti eventi in programma per l’ultima domenica di carnevale, ha richiamato migliaia di visitatori».

La fiera vanta la partecipazione di centinaia di commercianti ed ha tra le sue peculiarità, quella di promozione turistica e sociale. Tanti i visitatori dei comuni dell’hinterland molisano e delle regioni limitrofe che abbinano alla passeggiata in fiera, escursioni e visite culturali in città, ma anche nei comuni vicini. La stessa fiera promuove i prodotti locali dell’enogastronomia e dell’artigianato con ottime recensioni.

Il contesto di incontro, di dialogo e perché no, di confronto tra generazioni e culture, imprime un carattere sociale alla manifestazione. «Per questo – continua il presidente di Anva – mi piace omaggiarvi con una frase che un mio caro amico spesso mi ripete. E cioè: quattro sono i pilatri su cui si poggia la cultura occidentale, la chiesa, la stampa, i governi e i mercati. Ancora una volta ringrazio il mio prezioso staff per l’organizzazione, la grande famiglia Confesercenti di Campobasso, l’amministrazione comunale, i commercianti tutti, ambulanti e titolari di esercizi fissi e poi, ovviamente, i cittadini che scelgono sempre Campobasso in Fiera. 15 mila volte grazie».