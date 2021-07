Boom di turisti in Molise, la nostra regione su Il Sole 24 Ore

Ancora una ribalta nazionale per la nostra regione che sta traendo beneficio da questa “pubblicità” da un punto di vista turistico. Il Sole 24 Ore ha dedicato una pagina al Molise parlando di “turismo virtuoso” e della scelta fatta dal New York Times lo scorso anno di inserire la nostra regione tra le 52 mete turistiche del 2020. Da allora per il Molise ha registrato un aumento considerevole di turismi. E quest’anno si va verso il tutto esaurito. “Molise alla riscossa tra arte, natura, cucina e borghi”: si intitola così il reportage di Sara Magro che è stata a Termoli e ad Agnone per raccontare della natura e del buon cibo.

Chiude la pagina un’intervista alla direttrice del Macte di Termoli Caterina Riva.

IN BASSO LA PAGINA DE IL SOLE 24 ORE DI OGGI DEDICATA AL MOLISE