Boom di tamponi domiciliari a Toro, si cerca anche la “variante” nascosta

Situazione complessa. Il sindaco lavora da casa

Toro: il Covid non dà tregua e quello che sembra solo un piccolo (per modo di dire) focolaio continua a preoccupare. Oggi in paese la Asrem si è data molto da fare sul fronte degli accertamenti con tamponi domiciliari. La Fiat Panda della Asrem è stata vista circolare già dalle prime ore del mattino e, secondo fonti attendibili, sono state effettuate poco meno di 20 visite domiciliari il cui esito non sarà quasi sicuramente compreso nel bollettino che la Asrem diramerà questa sera (16 marzo). Dalle risultanze dell’ultimo (15 marzo) in paese ci sono 22 positivi al Covid, ma è una situazione molto “fluida” e quindi le novità che si attendono potrebbero essere foriere di notizie non buone. Il sindaco di Toro, Roberto Quercio, che sta svolgendo le sue mansioni direttamente da casa, conferma di essere stato contattato dai vertici Asrem che pare abbiano intenzione di sequenziare i tamponi per capire quali “varianti” Covid stiano circolando. Screening di massa a Toro? Perché no! Lo stesso primo cittadino non esclude che lo studio possa essere effettuato a breve con tamponi molecolari e non antigenici “rapidi” la cui affidabilità pare sia molto inferiore al molecolare.