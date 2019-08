Boom di presenze sulla costa, spiagge prese d’assalto nel week end

REDAZIONE TERMOLI

Il caldo africano non dà tregua e allora l’unica soluzione a portata di mano per trovare un po’ di refrigerio, è quella di andare in spiaggia e concedersi un tuffo al mare. Le temperature da bollino rosso di questo weekend hanno così spinto i più a scegliere questo tipo di soluzione per provare ad allentare la morsa del caldo. Un boom di presenze lungo i litorali che ha decisamente ribaltato il trend di affluenze registrato nel mese di luglio e atteso dagli imprenditori balneari dopo un avvio di stagione non esaltante per il meteo ballerino e le temperature al ribasso. . La seconda domenica di agosto ha così regalato un tutto esaurito in entrambi i litorali di Termoli, con pochi posti auto disponibili e tante presenze in spiaggia, Le temperature intorno ai 34°C hanno fatto il resto in questa domenica contraddistinta dal caldo torrido e da un’estate vera, in cui gli operatori turistici difficilmente potranno lamentarsi. Un assalto alle spiagge ben testimoniato dalle lunghe code come da tradizione sulle strade di accesso al mare già dalle prime ore del mattino. E la presenza del Comandante della Capitaneria di Porto, impegnato nella manifestazione “Papà ti salvo io” è stata occasione per tracciare un primo bilancio di questa stagione: «Siamo in piena estate, inizia oggi la settimana più calda dell’anno con l’avvento del Ferragosto, ed è quindi una buona occasione per ricordare a tutti quali sono le regole basilari per un’estate sicura, in maniera tale da poter vivere in tranquillità e godersi al meglio le ferie. Ovviamente – ha poi aggiunto – nei tre giorni a cavallo del ferragosto verranno rinforzati i servizi, con attività di pattugliamento sia a terra che a mare, che andranno integrare quelli che sono i normali servizi. Un dato positivo, sottolineato da Massaro, è che rispetto all’anno precedente è calato il numero di interventi di soccorso posti in essere dalla Capitaneria. L’auspicio è che non ci sia un’inversione di tendenza in questa settimana dove sono attese migliaia di persone sulla costa. Atteso e sperato dunque il boom di presenze in mare purché si accompagni ad una serena fruizione dello stesso.