Boom di presenze alla Sagra della Frittata di Montaquila

Nel risveglio della primavera, le uova, sono abbondanti, così nasce in molti paesi molisani la tradizione della “fritta di Pasqua”, ricca preparazione che vuole fra gli ingredienti classici la coratella di agnello, animale simbolo di questa festività, sostituita oggi da salsiccia e prosciutto, gli asparagi selvatici, la nepitella (menta selvatica), il prezzemolo, il formaggio. Montaquila ha fatto di questa frittata la pietanza della sua sagra.

Ogni anno supera il suo ultimo primato. Ben 1.681 uova per la 38esima edizione 2019. Cucinata in piazza con tanti interessati spettatori che vivono le varie fasi della complessa preparazione. Il clou della manifestazione, denominata la “Sagra della Frittata” è stata quella del primo maggio, dove la Maxi Frittata è stata portata in “processione” lungo le vie del paese da un gruppo di amici mascherati da abiti d’epoca e da gruppi folcloristici. Terminato il giro del paese, la maxi frittata è stata esposta al pubblico e, quindi è avvenuta la degustazione della “fr’ttjata d’ pasqua”. Presente alla manifestazione l’assessore Regionale Vincenzo Cotugno e l’Assessore Nicola Cavaliere che ha commentato così l’evento: “1681 uova, 5 chili di prosciutto, 5 chili di salsiccia e spezie varie per una frittata record da 106 chili! Ospite del sindaco Marciano Ricci, per me è stato un piacere e un grande onore prendere parte oggi alla 38esima edizione di una sagra che racchiude tutto il bello del Molise. Un vero e proprio inno alla sostenibilità e alla genuinità, ma anche un modello sociale da seguire: perché per la grande frittata Montaquila non conosce divisioni politiche, maggioranza e opposizione infatti lavorano insieme, ogni famiglia di questa piccola ma virtuosa comunità partecipa attivamente a un evento che è tradizione e allo stesso tempo speranza e futuro.”

Ricordiamo che la tradizionale frittata si fa la mattina di Pasqua, si conserva per alcuni giorni, è la pietanza classica da portare alla scampagnata di pasquetta, si scambia con i vicini, si offre a chi non ha avuto l’opportunità di farla: così l’uovo, passando attraverso questa elaborazione, mantiene il suo significato simbolico di essenza e augurio di vita. L’evento è stato organizzato dall’associazione promo-sociale “Montis Aquilis”.