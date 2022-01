Boom di contagi a Trivento: sono 111. Il sindaco ai cittadini: “Siate responsabili”

Il primo cittadino Corallo: “L’Asrem deve processare migliaia di tamponi molecolari a causa dell’impennata dei contagi che hanno riguardato tutta la regione”

Centoundici casi di positività nella sola Trivento. È il dato che proviene dal sindaco Pasquale Corallo e contenuto in una lettera ai cittadini.

“Purtroppo – scrive il primo cittadino – vi comunico che sono stati accertati nuovi casi di positività al Covid-19.

Sono costantemente in contatto con le Farmacie del territorio per l’aggiornamento dei risultati dei tamponi rapidi eseguiti. I dati forniti sono aggiornati e rispondenti ai valori reali.

All’attualità l’ASREM deve ancora processare migliaia di tamponi molecolari a causa dell’impennata dei contagi che ha colpito tutta la Regione Molise.

Il totale dei soggetti positivi sul territorio comunale è pari a: n. 111 Si raccomanda di seguire comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di quella altrui.

In particolare di osservare le disposizioni del nuovo Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nozionale e ulteriori misure per il contenimento della difrecante dell’epidemia da COVID-19”.

Si ricorda di osservare le seguenti disposizioni:

obbligo di indossare le maschenne anche all aperto e anche in zona bianca:

obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso:

obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto:

obbligo di Green Pass rafforzato per la consumazione al banco in bar e ristoranti;

fino al 31 gennaio sono vietati eventi, feste e concerti che impconcert assembramenti anche all’aperto. Chiusi sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

evitare assembramento di persone in luoghi pubblict o aperti al pubblico, all interno e nelle adiacenze di

qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico;

mantenere la distinza d sicurezza interersonale di almeno un metro e di osservare costantemente dispositivi e i protocolli di sicurezza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste.

I conviventi di soggetti positivi devono osservare l’isolamento fiduciario.

È importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino (fatta salva l’esenzione per casi particolari concordati con i propri specialisti e medici di base). Si raccomanda alle persone che tornano dalle vacanze di fare un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza”.