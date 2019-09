Boom delle auto elettriche in Italia, ma la strada è ancora lunga

Le auto elettriche? Ancora poco diffuse, ma in netta crescita: in Italia i cittadini stanno iniziando a rivolgere le proprie attenzioni in direzione di questo mercato, anche se non si raggiungono ancora i livelli delle altre grandi nazioni europee e mondiali. Tutto questo può essere chiarito studiando i dati contenuti nel rapporto UNRAE, con un 2019 che ha presentato un balzo in avanti notevole. Si parla infatti di una crescita delle immatricolazioni di auto elettriche pari al +109%, con un totale di unità vendute che raggiunge quota 6.453 durante i primi otto mesi di quest’anno.

Poi è interessante approfondire l’identikit di chi acquista queste auto: il 72% delle immatricolazioni appartiene agli uomini, mentre la fascia d’età più gettonata è quella che va dai 46 anni ai 55. Inoltre, a livello geografico, le regioni del Settentrione monopolizzano quasi del tutto questo mercato (75% delle immatricolazioni). Tra le città, al primo posto c’è Roma, poi Milano, Firenze e Bologna.

In tutto ciò, comunque, va detto che ci si trova di fronte ad un mercato che è ancora di nicchia, perché in fondo rappresenta soltanto lo 0,5% del totale: in pratica, solo un veicolo venduto su 200 è elettrico. La strada, per questo tipo di vetture, sembra quindi ancora in salita. E anche se sempre più automobilisti cercano auto elettriche nei concessionari o su canali online come automobile.it, ciò non toglie che ci sia ancora molto da fare, anche a livello europeo. Tra le prospettive future, però, ce ne sono alcune decisamente incoraggianti, ad esempio dal punto di vista della durata delle batterie.

Il futuro delle automobili elettriche

Se il presente è ancora abbastanza incerto, con un mercato che cresce a vista d’occhio ma che stenta a decollare in via definitiva, il futuro può invece regalare qualche indicazione in più. Saranno infatti enormi gli investimenti che verranno indirizzati nel comparto, al fine di dare il via ad uno sviluppo tecnologico ancor più massiccio. Nei prossimi 5 anni si calcola che verranno investiti circa mille miliardi nel settore delle batterie a ioni di litio, aumentando la durata e riducendo dunque i costi. Il mercato proverà poi ad approfondire il discorso relativo alle batterie di ultima generazione, con delle performance superiori fino a 10 volte rispetto alle attuali. Anche gli edifici di nuova concezionesi conformeranno alle auto elettriche, al punto che dovranno dotarsi di prese adeguate per l’allaccio: ciò consentirà di “fare il pieno” direttamente a casa, evitando dunque i tour fra le varie postazioni di ricarica sparse per le città. E la situazione europea? I prossimi due anni “saranno decisivi”, soprattutto per quanto concerne la produzione di nuovi modelli, che dovrebbe addirittura triplicare.

In conclusione, oggi la situazione sembra ancora incerta, ma le previsioni per il futuro ci dicono che l’Italia e l’Europa spingeranno sempre di più in direzione della mobilità elettrica.