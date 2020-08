Boom barche alle Tremiti, ma sindaco chiede rispetto regole

Presenze record alle Isole Tremiti (Foggia) ad agosto grazie anche alla liberalizzazione dei trasporti di linea passeggeri dal porto di Termoli (Campobasso).

E’ anche boom di imbarcazioni da diporto. Sulle isole, a 24 miglia dalla costa termolese, ne arrivano oltre 350 al giorno.

Per il secondo anno consecutivo l’Ente Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con il Gruppo Ormeggiatori delle Tremiti, porta avanti un progetto per garantire sicurezza ai diportisti. Entusiasti gli operatori dell’isola, ma il sindaco Antonio Fentini fa sapere di aver chiesto una riunione con il Parco del Gargano e un incontro con il ministro dell’Ambiente Costa. “E’ impressionante il numero di barche presenti – dichiara – però ci sono anche coloro che non rispettano le regole, non portano mascherine e non conferiscono correttamente i rifiuti. Per noi il paesaggio è tutto. Abbiamo imparato a rispettarlo e vogliamo che lo faccia anche chi arriva per le vacanze. Non possiamo giocarci l’ambiente in questo modo”.