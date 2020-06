Bookmaker online in Italia: che futuro si prospetta?

Negli ultimi tempi i bookmaker online in Italia sembrano essersi diffusi con maggiore rapidità. Il web ha accolto di buon grado l’aumento di siti dedicati alle scommesse e al gioco d’azzardo, traendone ovviamente beneficio. Vien da chiedersi a questo punto quali siano le prospettive future di queste realtà e se la loro espansione, attualmente in costante crescita, sarà capace di mantenere lo stesso andamento.

Nell’articolo che segue abbiamo provato ad interrogarci sul futuro dei bookmaker online in Italia, ma anche sugli sport e sui siti che bisogna tenere maggiormente d’occhio nell’ottica di un investimento.

Bookmaker online in Italia: quale sarà il futuro delle scommesse?

Questo 2020 sembrava essersi abbattuto come una sciagura sul mondo della scommesse (o sul mondo in generale), per il quale esperti e statisti prevedevano un tracollo.

La sospensione delle attività sportive, in effetti, ha costituito una bella sfida per i bookmaker. Ciononostante i pronostici sul futuro fanno ben pensare: investire nei bookmaker italiani e più in generale nello sport è ancora un’idea di business vincente.

Se è vero che il virus ha in parte spinto lo sport (e le scommesse che su di esso si sorreggono) ad una drammatica battuta d’arresto, l’emergenza ha registrato una svolta positiva, ossia una spinta collettiva verso gli sport virtuali online.

Sebbene il futuro del settore sia comunque collegato alla ripresa delle attività sportive, gli sport online traggono dalla crisi una nuova e vantaggiosa popolarità.

Quali sono, alla luce di questi importanti cambiamenti, gli sport su cui le persone tenderanno a scommettere di più?

Bookmaker online in Italia: gli sport su cui conviene scommettere

Chi sogna un futuro nel betting deve poter tenere d’occhio gli sport su cui gli italiani tenderanno a scommettere di più in futuro. Molti siti di scommesse del resto offrono la possibilità di puntare su qualsiasi cosa: dalle partite in streaming fino agli spettacoli tv, tutto può essere l’oggetto di una scommessa.

Quali sono però i campi o i settori che avranno maggiore successo nei prossimi anni?

Basket, tennis e sport secondari

Il Basket è sicuramente uno sport che verrà rivalutato dagli scommettitori italiani, che preferiscono solitamente puntare sul calcio di serie A. Questo sport, infatti, ha negli ultimi anni registrato un interesse sempre maggiore, tanto da essere praticato anche con maggiore frequenza.

Lo sviluppo di quest’attività ha ovviamente un impatto sul mondo delle scommesse, che registra a sua volta un aumento delle preferenze per il basket.

Anche il tennis è tra gli sport che potrebbe subire un’impennata nel prossimo futuro. Già adesso possiamo notare come gli italiani, seppur a timidi passi, si stiano avvicinando a questa attività, rendendola terreno fertile per i bookmaker.

Proprio per questo, secondo gli esperti, è tra gli sport su cui scommettere maggiormente in futuro.

Il mondo delle scommesse, dunque, si sta interessando sempre più agli sport considerati secondari. Ultimamente attività come rugby e hockey godono di una grande attenzione mediatica: ciò farebbe pensare ad uno sviluppo traducibile in floride possibilità nel betting, pertanto vi suggeriamo di tenere d’occhio anche questi sport.

Quali sono invece i siti migliori da cui scommettere?

In questo nostro tentativo d’analisi, ci siamo domandati anche questo. Di sotto, la risposta.

Migliori siti di scommesse italiane

Tra i migliori siti di scommesse italiane troviamo quelli più autorevoli, resi tali innanzitutto da una platea molto ampia di giocatori e anche da una storia che ne accresce il prestigio. I nomi da tenere a mente, se si desidera scommettere online, sono Snai, Unibet, Betfair e William Hill.

Scegliendo questi bookmaker si ha la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento. Ciascuno dei siti proposti offre un portale intuitivo a cui potersi registrare, ricevendo bonus di benvenuto e agevolazioni.

Inoltre essi offrono palinsesti molto ampi, che danno la possibilità di scommettere sugli sport più disparati, dal calcio al tennis, dal ciclismo alla Moto GP. Molte di queste attività, oltre a rappresentare il presente del betting in Italia, potrebbero rappresentarne anche il futuro. Per questo sono da considerare anche come un investimento interessante.