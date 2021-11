Bookcrossing, è un successo. L’appello di Miele: “Più libri in centro”

L’ultimo appello lanciato riguarda la casetta centrale in piazza Monumento. “Servono più libri, aiutateci

Da quando è nata l’iniziativa del bookcrossing a Termoli è stata un successo. Era lo scorso 23 aprile quando presso il comune di Termoli veniva presentato il progetto “Adotta una casetta per i libri” finanziata dall’associazione ‘Il Mosaico’.

L’iniziativa era da subito piaciuta ai termolesi che da allora non hanno smesso di far circolare cultura riempendo le casette di legno con nuovi libri.

Le 5 postazioni dislocate in 5 quartieri della città (Centro con Piazza Monumento, Sant’Alfonso, Porticone, Colle Macchiuzzo, Difesa Grande) hanno accolto e continuano ad accogliere nuove letture.

A funzionare bene sono soprattutto quelle dislocate in periferia poiché ci sono anche cittadini che le hanno adottate.

Prima di Natale, ci ha spiegato il presidente dell’associazione ‘Il Mosaico’ e consigliere comunale, Enrico Miele, nasceranno due nuove casette a Colle della Torre e al Carmelo.

L’ultimo appello lanciato riguarda la casetta centrale in piazza Monumento. “Servono più libri. E’ il biglietto da visita della nostra città, aiutateci”.

Messaggi universali dalla periferia urbana di Termoli contro la violenza sulle donne

Inoltre il 25 di novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Il Mosaico insieme all’amministrazione comunale di Termoli ha organizzato una iniziativa nel parchetto di Difesa Grande con due panchine colorate di rosso.

“Ci sarà l’intervento del centro antiviolenza di Termoli -ha spiegato Miele- per sensibilizzare tutti su questa tematica e come associazione il Mosaico abbiamo comprato tanti libri che affrontano proprio questo argomento e che verranno distribuiti nelle divere casette dislocate per Termoli”.

IN ALTO L’INTERVISTA A ENRICO MIELE, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE IL MOSAICO E CONSIGLIERE COMUNALE