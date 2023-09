Bonus trasporti, nuovo click day a ottobre: come richiederlo e a chi spetta

Ad agosto il bonus trasporti 2023 era stato sospeso causa dell’esaurimento dei fondi disponibili, ma in seguito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sapere che le domande sarebbero state riaperte a partire dal1° ottobre 2023 per assegnare i fondi residui. In questa data ci sarà un click day: va tenuto presente che le risorse rimaste sono limitate quindi non riusciranno a coprire tutte le richieste dei cittadini, almeno fino a che non arriveranno gli stanziamenti del Decreto Energia 2023.

Ma come funziona esattamente il contributo, per quali abbonamenti è valido e come fare per richiedere il buono da 60€?

Bonus trasporti: in cosa consiste esattamente?

Il bonus trasporti pubblici non è altro che un contributo che viene erogato per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale. Spetta a coloro che nel 2022 hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto di 20.000 euro. Il buono può essere pari o inferiore al 100% della spesa totale da sostenere. Ogni beneficiario può richiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti, e sempre fino all’esaurimento delle risorse stanziate dal Governo.

A chi spetta il bonus?

Il bonus per abbonamenti ai trasporti pubblici, è rivolto a studenti, lavoratori, pensionati, e in generale a tutti i cittadini che usufruiscono di tali servizi, che rientrino nei seguenti due requisiti:

1) Nell’anno 2022 hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF entro i 20.000 euro;

2) Hanno già attivi o sottoscriveranno abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Gli abbonamenti ammessi

Il bonus è nominativo e può essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e servizi di trasporto ferroviario nazionale.

In breve, verrà applicato uno sconto di massimo 60 euro all’abbonamento mensile o annuale scelto. Il Ministero ha messo a disposizione una lista che contiene l’elenco degli operatori del Trasporto Pubblico Locale (TPL) presso i quali è possibile usufruire del bonus trasporto, precisando che continuano a essere esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. È consigliabile verificare prima se il gestore dove si vuole acquistare l’abbonamento usufruendo del bonus compare nell’elenco di quelli accreditati.

Come richiederlo: il click day del 1° ottobre

Per richiedere il bonus trasporti è necessario presentare domanda online tramite l’apposita piattaforma presente sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le domande sono state aperte dal 17 aprile 2023 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di specifici click day: il prossimo sarà il 1°ottobre.

La domanda può essere presentata a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale tramite SPID o carta d’identità elettronica (CIE).

Durante la registrazione, il beneficiario deve fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione con le informazioni relative al bonus trasport seguendo la procedura guidata. La domanda deve anche contenere l’importo del buono richiesto – non superiore in ogni caso a 60 euro – e la spesa totale prevista per l’acquisto dell’abbonamento ai trasporti.

Dopo aver effettuata la richiesta il sistema impiegherà un po’ di tempo per accoglierla o meno. Nel caso di esito positivo sarà possibile scaricare un QR code da presentare direttamente alla biglietteria al momento dell’acquisto (o da caricare nella piattaforma in caso di acquisto online).