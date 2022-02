Bonus Sud, credito d’imposta per i macchinari: benefici anche per le imprese molisane

L’agevolazione si differenzia in base alla dimensione aziendale. Gli investimenti devono far parte di un “progetto di investimento inziale” per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie

Un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, che fanno parte di un “progetto di investimento iniziale”. Si tratta del “bonus Sud” che è destinato a strutture produttive presenti nelle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione si differenzia in base alla dimensione aziendale e all‘ubicazione territoriale delle strutture produttive. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, attraverso due risposte all’interpello numero 68 e numero 69, ha dato alcune indicazioni in merito al Bonus Sud.

Per ottenere l’agevolazione, gli investimenti devono far parte di un “progetto di investimento iniziale”, cioè essere relativi all’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie”. Inoltre devono essere “destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio” delle aree puntualmente individuate dalla norma. Per “struttura produttiva” si intende ogni singola unità locale o stabilimento, in cui il beneficiario esercita l’attività d’imprese che può essere un autonomo ramo di azienda oppure una autonoma diramazione territoriale dell’azienda, ossia una semplice linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa. L’importante è che consista in un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale (ovvero nella stessa azienda).