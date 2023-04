Bonus revisione auto 2023: cos’è e come funziona la richiesta di rimborso

Come funziona il Bonus

Dal 3 aprile 2023 è tornata disponibile la piattaforma che permette agli automobilisti di richiedere il «bonus veicoli sicuri». Un incentivo promosso per far fronte all’aumento del costo revisione auto (la tariffa era salita il 1 novembre 2021 da 66,88 a 79,02 euro). La compensazione a cui si ha diritto è di 9,95 euro e per ottenerla è necessario accedere al sito «Bonus veicoli sicuri» utilizzando lo Spid (oppure la carta d’identità digitale o la Carta nazionale dei servizi).

Come richiedere il bonus

Una volta entrati sul sito e dopo aver effettuato l’accesso con la propria identità digitale, all’automobilista sarà richiesto di inserire alcune informazioni: numero di targa, numero della patente, giorno in cui è stata effettuata la revisione (il bonus vale solo per le revisioni effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023), codice Iban per l’accredito del rimborso. Non è previsto l’invio di nessun allegato e il bonus sarà erogato una volta verificati tutti i dati. Il rimborso deve essere a carico dell’intestatario del veicolo e deve essere richiesto una volta sola (non si può quindi richiedere per ogni veicolo in proprio possesso).