Bonus prima casa: che cos’è e come ottenerlo

Anche nel 2020 è possibile approfittare del bonus prima casa e quest’anno ci sono alcune novità importanti che riguardano questa agevolazione. Per via dell’emergenza Covid-19 infatti sono stati sospesi i termini per ottenere i requisiti necessari per l’accesso al bonus, dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020. Per quanto invece riguarda il bonus prima casa in sé, la sua erogazione e la percentuale prevista sulle detrazioni Irpef, poco è cambiato rispetto agli scorsi anni ma vale la pena andare a vedere nel dettaglio come funziona questa agevolazione.

È importante ribadire che prima dell’acquisto di una nuova abitazione conviene sempre richiedere una valutazione casa, in modo da evitare brutte sorprese e spendere più del dovuto. Fatta questa doverosa precisazione, vediamo adesso come funziona il bonus.

Bonus prima casa: cos’è e come funziona

Il bonus prima casa 2020 prevede una serie di agevolazioni fiscali rivolte a coloro che acquistano una prima abitazione, ossia:

Riduzione dell’imposta di registro al 2% (nel caso di acquisti da privati);

Riduzione dell’IVA dal 10% al 4% (nel caso di acquisti da un’impresa costruttrice);

Detrazione Irpef pari al 19% per le spese di intermediazione immobiliare (fino ad un massimo di 1.000 euro);

Detrazione degli interessi passivi sul mutuo.

Come si può evincere chiaramente da quanto appena elencato, il bonus prima casa risulta particolarmente vantaggioso per coloro che si affidano ad un’agenzia immobiliare e scelgono di aprire un mutuo in banca. In questi casi è infatti possibile ottenere delle detrazioni Irpef importanti.

Requisiti necessari per avere diritto al bonus

Per avere diritto al bonus prima casa è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Avere la residenza nel Comune nel quale si acquista la prima casa (è possibile effettuare il cambio di residenza da altro Comune entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto);

Non risultare proprietari di altre abitazioni per le quali si è già usufruito del bonus, a meno che le stesse non vengano vendute entro un anno;

Non risultare proprietari di altri immobili all’interno dello stesso Comune nel quale si fa domanda delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;

Non risultare titolare di diritto d’usufrutto, uso o abitazione di un altro immobile nello stesso Comune nel quale si richiede il bonus per l’acquisto della prima casa.

Bonus prima casa: le novità del 2020

Come abbiamo accennato, con il Decreto Liquidità e per via dell’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese negli ultimi mesi è stata prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei termini per il trasferimento di residenza nel Comune in cui si trova la nuova abitazione.

Come richiedere il bonus prima casa

Come per tutte le altre forme di bonus sulla ristrutturazione o sull’acquisto di mobili, anche per ottenere il bonus prima casa bisogna presentare la dichiarazione dei redditi. Conviene però prima di tutto verificare di avere una capienza Irpef sufficiente, perché in caso contrario non è possibile ottenere tutte le agevolazioni previste. Ricordiamo inoltre che è importante conservare le fatture di acquisto e tutta la documentazione relativa all’apertura del mutuo.