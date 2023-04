Bonus energia a Cassino, indagato ex presidente Frattura: «Sono sereno»

L’ex presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, è l’imprenditore molisano indagato dalla Procura di Cassino per istigazione alla corruzione, all’interno dell’inchiesta sugli appalti per l’efficientamento energetico di Cassino. Nei suoi confronti è stata emessa dalla Procura una misura cautelare interdittiva, ossia il divieto di svolgere sotto qualsiasi forma la sua attività. Con lui a finire nei guai anche Salvatore Fontana coordinatore di Italia Viva per la provincia di Frosinone e Stefano Amadori imprenditore dell’Emilia Romagna, anche a loro è stato imposto il divieto di svolgere la loro attività sotto qualsiasi forma.

Le indagini coinvolgono un totale di 17 indagati per episodi diversi

“Sono sereno per come abbiamo gestito la vicenda immobiliare – ha dichiarato Frattura alla Tgr Molise – nello stesso tempo voglio capire le contestazioni”