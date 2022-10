Bonus di 150 euro contro il caro bollette, ‘sconto’ sui carburanti. Ecco le possibili misure del nuovo Governo

La prima grana del nuovo governo a guida Meloni sarà mettere al riparo famiglie e imprese dallo tsunami invernale che spingerà molti sull’orlo della sopravvivenza.

Le impennate di luce e gas sono state in parte calmierate dall’esecutivo Draghi, intervenuto con otto decreti per redistribuire 66 miliardi quest’anno. Altri 10 miliardi sono stati lasciati al governo entrante. Ma non basteranno.

Meloni può contare su un budget che va da 10 a 25 miliardi, scrive Repubblica. Dieci lasciati in eredità da Draghi, grazie al minor deficit ufficializzato dal ministro dell’economia Daniele Franco nella Nadef. Altri 10 miliardi almeno dalle extra entrate tributarie degli ultimi quattro mesi dell’anno che stanno ancora tirando (soprattutto l’Iva per via dell’inflazione). E 5 miliardi dagli incassi dalla tassa sugli extraprofitti (1 miliardo già avanzato dal decreto Aiuti bis, versato dalle imprese delle rinnovabili).

Le possibili misure

A cosa serviranno? Almeno 4,7 miliardi per rinnovare il credito d’imposta per dicembre alle imprese energivore, già allargato da Draghi a bar, negozi e ristoranti. Tre miliardi per un bis del bonus da 150 euro a 20 milioni di lavoratori e pensionati, compresi precari e autonomi, con redditi fino a 20 mila euro annui. Due miliardi per lo sconto accise sui carburanti di 30,5 centesimi, fino a fine anno (dal 17 ottobre).

E poi allo studio del centrodestra – FdI in particolare – c’è la moratoria per famiglie e imprese sulle bollette non pagate: almeno sei mesi di non morosità e senza distacchi di luce e gas. E l’ombrello della garanzia Sace da allargare alle piccole imprese di fornitori di energia che rischiano il crac se le aziende sono insolventi. Si valuta poi l’ipotesi di alzare il tetto Isee per il bonus sociale in bolletta.

Se poi la situazione precipitasse, con un rincorrersi di aziende che chiudono, si dovrà inserire anche un nuovo ciclo di cassa integrazione senza ticket di accesso. Gratis come la Cig Covid.